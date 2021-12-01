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Siirt'te tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Siirt’te pat pat aracı olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Siirt'te pat pat aracı olarak tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Çınarlı köyünde meydana geldi. Köyünden tarlasına giden İslam E. (22) yönetimindeki pat pat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada İslam E. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı İslam E. olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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