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Siirt'te tarım aracına sıkışan kadın hayatını kaybetti

Siirt’te eteği biçer patoz harman makinesinin arasına sıkışan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Siirt'te eteği biçer patoz harman makinesinin arasına sıkışan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde meydana geldi. 23 yaşındaki kadının eteği, tarlada ailesine yardım ettiği sırada patoz harman makinesine takıldı. Biçer patoz harman makinesinin arasında sıkışan H.S., olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Eruh Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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