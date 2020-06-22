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Siirt'te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Aracın hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü mevkiinde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 31 N 3492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü K.S. ile araçta bulunan S.T., T.K.S., M.K.S. ve B.D.S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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