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Siirt'te taziye evleri ikinci bir emre kadar kapatıldı

Siirt’te taziye evlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Siirt'te taziye evlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanarak korona virüs salgınından Siirtli vatandaşların korumak ve salgının önlemek için bazı kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında, Siirt'te taziye faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

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