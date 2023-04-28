Siirt'te tedbir için kapatılan hayvan borsası tekrar açıldı

SAT-2 serotipi şap hastalığı, Türkiye'de görülmeden önce gerekli önlemler alınmaya başlandı. 3 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de tespit edilir edilmez de etkin bir mücadele stratejisi hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Siirt'e hayvan pazarları kapatılarak tüm hayvan hareketleri durduruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Nisan tarihli yapmış olduğu Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine il içi ve il dışı ilkbahar şap aşılama kampanyası sürecinde getirilen kısıtlamalar belirlenen kurallar çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde, sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir" denildi