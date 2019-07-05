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Siirt'te tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Siirt’te jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Siirt'te jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir memur ve Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli bir şahsın vatandaşları yüksek miktarda senet imzalatarak borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığını belirleyerek harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurtalan'a bağlı Kayabağlar beldesinde iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 adet alacak/verecek ajandası, 3 adet miktarları ve mağdurları yazılı senet, bir adet boş senet, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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