Siirt'te tefecilikten gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla 15 Kasım'da gözaltına alınan M.N.Ş, İ.S, H.S, N.Y. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise devam ediyor.