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Siirt'te tehlikeli yıkım

Siirt’te eski banka binasının yıkımı sırasında enkazın yan yatması sonucu bitişiğindeki bina zarar gördü.

Siirt'te eski banka binasının yıkımı sırasında enkazın yan yatması sonucu bitişiğindeki bina zarar gördü. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şehit Üsteğmen Kamil Baltacı Caddesi 1403. Sokak'ta eski bir banka binasında hiçbir önlem alınmadan yıkım çalışması başlatıldı. Büyük bir gürültü ile yıkılan bina ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı. Enkazın yan yatması sonucu ise bitişiğindeki bina zarar gördü. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

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