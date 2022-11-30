Siirt'te tek kadın futbol başkanı destek bekliyor

Siirt Amatör Lig'de mücadele eden ve geçen yıl ligi 2. sırada bitiren Eruh Sağlık Spor Kulübü kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Çok zor şartlar altında maçlara çıktıklarını belirten bölgenin tek kadın Kulüp Başkanı Aslı Atasoy, takımın bu yıl şampiyon olmasını istediklerini ve kendilerine maddi anlamda katkı sağlayacak hayırseverlerden destek beklediğini söyledi.

Atasoy, “Burada 30'a yakın futbolcumuz var. Ve bize hiçbir şekilde destek sağlanamıyor. Çok mağdur durumdayız. Ben bu gençlerin sesi olmak için Eruh'un köy görünümünden kurtarabilmesi için ve sürekli burayı terör ile andıkları için biz buranın terörle değil de artık spor ile anılmasını istiyoruz. Bizim işimiz bu gençlerin spordaki başarıyla anılması için çaba sarf ediyoruz. Eruh hiçbir aktivitesi olmayan bir bölgedir. Buranın coğrafyası çok sert ve gerçekten acımasız coğrafya ve ben bir bayan olarak bu zorluklar ile mücadele etmeye çalışıyorum. Ama destek olmadığı için tek başıma çok başarısız kalıyorum. Lütfen rica ediyorum benim sesimi bizim çağrımıza çare olun ve ses verin Allah rızası için dahi olsa bu gençlere başarıları ile ön plana çıkmalarını rica ediyorum. Etrafımızdaki gençlerin spor aktivitelerine katılmasını istiyoruz. Ve Eruh gibi bir yerde bir spor tesisini sosyal bir aktivitenin kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

12 yıldır top oynadığını ifade eden Recep Yıldırım, 2 yıldır Eruh Sağlık Spora transfer olduğunu, ve zor şartlar altında başarılar elde ettiklerini dile getirdi. Yıldırım, “Geçen sene zor şartlara rağmen ligi 2.likle ile bitirdik. Bir maç kaybettik diye puan kaybettik. Yoksa durumumuz çok iyiydi. Hiçbir destek yok. Ama ona rağmen bütün arkadaşlar gönüllü burada. Hiçbir zaman para konuşulmadı. Ama bir süre sonra gerçekten para işin içine girmek zorunda. Maddi destekler çok zorluyor. Kulüp başkanımız bölgede bir ilke imza attı. Bayan bir kulüp başkanı bu bölgede çok zor. Kendisine teşekkür ederim. Zaten çoğu zaman yanımızda oluyor. Burada çok iyi topçular var. Çok iyi öğrenciler var ama farklı dallarda bize başarı getirecek öğrenci var. Ama tesis olmadığı için bu çok zor oluyor” diye konuştu.

Dilara Alış adlı üniversite öğrencisi ise, “Van'dan geldim. Burada Eruh Meslek Yüksek Okulunda öğrenciyim. Gördüğünüz arkadaşlar çabalıyor bir şeyleri. Burada Eruh spor futbol Başkanımız Aslı abla elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bir kadın, bir bayan olarak elinden daha fazlası gelmiyor. Bizimde spor tesisine ihtiyacımız var. Aktivitelere ihtiyacımız var. Sizden ricam bize spor tesisleri kurmanız Aslı Atasoy'a yardımcı olmanız Cumhurbaşkanımıza, Emine Erdoğan'a, gerekli yerlere bizlere güzel şeyler sunmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.