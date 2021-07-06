Siirt'te teknik destek çalıştayı düzenlendi

Siirt'te, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından, "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Çalıştayı" düzenlendi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, insan kaynakları ve yönetim uzmanı Özlem Yurdanur tarafından yatırımcılara bilgilendirme yapıldı. İşe alım ve şirket stratejileri ile ilgili bilgilendirme yapan İnsan Kaynakları ve Yönetim Uzmanı Özlem Yurdanur, istihdamın artırılması için işletmelerin modern insan kaynakları yönetim modellerini kullanma ve genç neslin özelliklerini anlama kapasitesini geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'da projenin devam ettiğini dile getiren Yurdanur; "Proje ile iş gücü piyasasında talep edilen dijital beceriler ve teknik zanaatkarlık gibi mesleki becerilerle gençlerin istihdam edilebilirlikleri ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Proje hedefleri arasında ayrıca gençler için daha fazla işe girişim imkanı ve ilerleme rotası oluşturma konusunda işletmelerin sorumluluk alması, işverenlerin işe alım uygulamalarını ve insan kaynakları stratejilerini iyileştirmeleri gerekiyor” dedi.

İki gün sürecek olan çalıştaya katılım sağlayanlara sertifika verilecek.