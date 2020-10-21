Siirt'te 'Temiz Okul Projesi' kapsamında belge alan ilk okul belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlatmış olduğu ‘Temiz Okul Projesi' kapsamında Abdulkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulu, Siirt'te belgeyi alan ilk okul oldu.

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Siirt'te binlerce öğrenci okula döndü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlatmış olduğu Temiz Okul Projesinde de birçok okul belge almaya hak kazandı. Bu kapsamda ilk belgeyi Siirt'te Abdulkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulu aldı. Öğrencilerin pandemi koşullarında eğitim öğretime devam ettiği bu süreçte tüm paydaşlarla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Abdulkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulu Kamil Beyan, korona virüs nedeniyle okulda pandemi ekibini kurarak gerekli tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını dile getirdi. Beyan, "Okulumuz 4 özel eğitim 2 okul öncesi sınıfı olmak üzere toplam 6 sınıftan oluşmaktadır. Okulumuz tersine kaynaştırmanın uygulandığı Siirt'te tek okuldur. Tabi bu pandemiyle beraber biz pandemi ekibimizi kurarak eğitim-öğretime başladık. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ankara'da başlatmış olduğu Temiz Okul Projesine Siirt'te ilk başvuran okullardanız ve şuanda Siirt'te temiz okul belgesi alan ilk ve tek kurumuz. Bu belgeyi almak çok da kolay olmadı. Çeşitli hazırlıklar yapmak gerekiyordu. Biz okulumuzun sınıflarını, bahçesini koridorların tamamını ve çocukların giriş, çıkışlarda sosyal mesafeye dikkat etmelerini, dezenfektan ve temizlik, hijyen anlamında sağlıklı bir ortamın oluşması için gerekli bütün tedbirleri aldık. Bunanla beraber temiz okul belgesi almaya hak kazandık. Siirt'te temiz okul belgesi alan tek okuluz. Bununda haklı gururunu da yaşıyoruz" dedi.