Siirt'te temizlik hizmetlerinde çalışmalar yoğunlaştı

Yeni düzenlemeye göre çöplerin zamanında toplanması ve olumsuz koku ve görüntülerin engellenmesi sağlanacak.

Belediye ekipleri, yeni düzenleme ile birlikte mahallelerdeki çöpleri, sabah 07.00 ila öğle 13.00 saatleri arasında ve akşam 17.00 ila gece 01.00 saatleri arasında çöpleri toplayacak.

Ayrıca, şehir merkezindeki çöp konteynerleri de düzenli olarak dezenfektan ve köpüklü yıkama işlemine tabi tutan Siirt Belediyesi, her 48 saatte bir gerçekleştirilen bu temizlik işlemi sayesinde konteynerlerin hijyenik bir şekilde kullanılma hazırlıyor.

Yaz aylarında sinek ve haşerelere karşı şehir merkezinde ilaçlama çalışmalarını da sürdüren Siirt Belediyesi, günlük olarak beş adet ilaçlama aracıyla şehir merkezinde ilaçlama faaliyetleri gerçekleşiyor.

Belediyenin, bu yeni düzenleme ile birlikte halkın sağlığını korumayı amaçladığı belirtildi.