Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 13 kişi gözaltına alındı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca Siirt'in Kurtalan ilçe merkezi ve kırsalında 11 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 10 adet cep telefonu, 13 adet örgütsel fotoğraf, 2 adet harici bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar, 88 adet CD, 9 adet av tüfeği, 166 adet av tüfeği fişeği, bir adet ruhsatsız 7.65 milimetre tabanca, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, bir adet aydınlatma tabancası ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir" denildi.