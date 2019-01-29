Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 5 kişi gözaltına alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'e bağlı köyler ve Şirvan ilçe kırsalında 7 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir” denildi.