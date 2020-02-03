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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarınca 5 Temmuz 2019 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesi Sarıyaprak-Doğanca köy yolu üzerine tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen terör saldırısında terör örgütü PKK'ya yardım eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak-Doğanca köy yolu üzerine tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının patlatılması olayı ile ilgili olarak Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yola döşenen el yapımı patlayıcının hazırlanmasında bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların adreslerine yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda şüphelilere ait bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 kilogram kenevir tohumu, 2 adet el telsizi, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

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