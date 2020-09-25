İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

Siirt’te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir şüpheli il jandarma komutanlığı ekiplerince çalışmalar sonucu yakalandı.

Siirt'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir şüpheli il jandarma komutanlığı ekiplerince çalışmalar sonucu yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan A.Ö. adlı şahsın, Van'dan, Siirt'te geleceği bilgisi alınarak yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli A.Ö., ağabeyi M.Ö.'ye ait olan nüfus cüzdanı ile Siirt merkez bağlı Aktaş köyü mülki sınırları içerisinde yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak, Siirt Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.