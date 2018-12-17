Siirt'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ve Eruh kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan Operasyonu' icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyonlar kapsamında, 5 adet çoklu patlatma sistemi, 11 adet el yapımı patlayıcı devre kartı 2 adedi telsiz alıcı sistemi, 6 adet direnç kablo monteli, 50 metre saniyeli fitil, 73 adet elektrikli fünye, 6 adet muhtelif pil, 8 adet kablo monteli kullanıma hazır düzenek, 3 adet ayakkabı, 50 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve muhtelif sayıda sivil kıyafet ele geçirilmiştir” denildi.