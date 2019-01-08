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Siirt'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kuzeydoğusu kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kuzeydoğusu kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş H. İbrahim Kara Operasyonu' icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 15 kilogram EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat plastik beyaz bidon içerisinde bir adet piknik tüpü, bir buçuk metre kablo, blok halinde 4 adet büyük pil, bir adet tüp başlığı, bir adet kullanılmış sargı bezi, 4 adet kullanılmış şırınga, bir adet vazelin krem, 2 adet yara ve yanık kremi, 14 adet kapsül, çeşitli ilaç ile çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

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