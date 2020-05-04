İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde kaya bloğu arasına gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet el bombası, 1 adet kütüklük, 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 25 adet keskin nişancı tüfek mühimmatı ele geçirilmiştir. Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konulmuş, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.