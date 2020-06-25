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Siirt'te teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt kent merkezine bağlı Kalender köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette silah, mühimmat ile birlikte yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020/11 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, icra edilen operasyon kapsamında 25 Haziran 2020 günü yapılan tarama-arama faaliyeti sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah-mühimmat ile birlikte yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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