Siirt'te teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020/11 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, icra edilen operasyon kapsamında 25 Haziran 2020 günü yapılan tarama-arama faaliyeti sonucu kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah-mühimmat ile birlikte yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.