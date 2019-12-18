Siirt'te teröristlerin şehit ettiği 8 güvenlik korucusu, törenle anıldı

Siirt'te PKK'lı teröristlerce 1992 yılında köy minibüsüne düzenlenen hain saldırıda şehit olan 8 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle anıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü bölgesinde 18 Aralık 1992'de bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından köy minibüsüne düzenlenen hain saldırıda şehit olan 8 güvenlik korucusu, şehit edilişlerinin yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma programına, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Tetik, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Veysel Karani Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından Veysel Karani Cami'nde şehitler için mevlit okutularak vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.