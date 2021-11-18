Siirt'te tiftik keçisi koruma altına alındı

Nesli tükenmek üzere olan Siirt tiftik keçisi 'Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi' ile korumaya alındı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) desteği ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Diyarbakır Tarım Araştırmalar Enstitü Müdürlüğü ve Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 2011 yılından beri ortaklaşa yürüttüğü proje ile nesli tükenme tehlikesi altında olan Siirt tiftik keçisinin saf halde varlığını sürdürmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 10 yıldır kesintisiz devam eden proje ile 2011 yılında sayısı 3 bine düşen Siirt renkli tiftik keçisinin sayısı 6 bine çıkarıldı. Proje ile Siirt renkli tiftik keçisi sayısının 10 bine çıkarılması hedeflendiği belirtildi.