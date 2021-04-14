Siirt'te tır devrildi: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile virajı alamayan tır, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.