Siirt'te tır devrildi: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Siirt'te tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Siirt Baykan-Bitlis karayolu Destomi köprüsünden meydana geldi. 31 R 7662 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da sürücü yara almazken araç dorsesinde bulunan camların kırılması yolu trafiğe kapattı. Kırılan camlar nedeniyle yol da uzun bir araç kuyruğu oluştu.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu temizlemesiyle yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.