İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te tır devrildi:1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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