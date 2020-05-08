Siirt'te tiyatro topluluğundan online tiyatro etkinliği

Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu sanatçıları evlerinde dünyaca ünlü tiyatro yazarlarının ve şairlerin eserlerinden tiratlar, soneler ve şiirler seslendirdi. Online etkinlikte William Shakespeare'den Anton Çehov'a, Oktay Arayıcı'dan Behçet Necatigil'e birçok eser yer alıyor.

Evde kal sanatla kal sloganı ile online olarak tiyatro oyunu sergilediklerini kaydeden sanatçılardan Soner Yılmaz, Siirtli sanat severlerin yaşanılan bu pandemi sürecinde sanatsız kalmamaları için kendi aralarında online etkinlik düzenlediklerini söyledi. Yılmaz, “Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sanattan uzak kalmamaları için etkinliklerimiz devam edecek. Bu süreçte özellikle fedakarlıkları ile sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm çalışanlara minnet borçlu olduğumuzu hatırlatarak kısa süre içerisinde normale dönmeyi sanalda değil, gerçekte perdemizi açmayı umut ediyoruz sağlıcakla evde kalın, sanatla kalın" dedi.

Yılmaz, online tiyatro etkinliğine katılan tiyatro sanatçıları Abdulrahim Aslan, Gizem Utlu, Hüseyin Eren Özcan, Şerife Taşkın, Gökhan Dündar, Özge Gizem Kılınç, Muhdi Tarhan'a teşekkür etti.