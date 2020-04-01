Siirt'te toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Siirt'in Baykan ilçesinde toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Baykan ilçe emniyet, jandarma ve toplum sağlığı ekipleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim gerçekleştirerek vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu. Ekipler, ilçede korona virüse yönelik önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını denetleyerek sürücülere genelge hakkında bilgi verdi.

Denetimlerde, uyarıları dikkate almayan sürücülere cezai işlem uygulandı.