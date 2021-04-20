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Siirt'te Toplum Ruh Sağlığı Merkezi koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Siirt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.


Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, valilik toplantı salonunda merkezin kuruluş amacı, faaliyetleri ve hedefleri hakkında kalıtımcıları bilgilendirdi. Toplantıda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarının daha etkin ve aktif bir şekilde yürütülmesi, kurumlar arası işbirliğini arttırılarak farkındalık kazandırılmasının yanı sıra tedavi olmayı kabul etmeyen, herhangi bir vasisi olmayan, insanların hayatını tehdit eden ruh sağlığı hastalarının hastane sevklerinde veya yatışlarında yaşanan sorunların çözülmesi noktasında yapılması gereken çalışmalar ve alınacak önlemler ele alındı.


İlgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden toplantı, konuyla ilgili yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin istişare edilmesiyle sona erdi.

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