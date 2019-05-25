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Siirt'te toprağa gömülü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi Şeyhömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi Şeyhömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen mühimmatın muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt'in, Eruh ilçesi Şeyhömer Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Kurt Kapanı 2019-01 operasyonu icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan arama esnasında toprağa gömülü vaziyette; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 636 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam edilecektir” denildi.

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