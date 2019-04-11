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Siirt'te toprak kayması sonucu su isale hattı tahrip oldu

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması nedeniyle kent merkezine su sağlayan Siirt Belediyesine ait Hesko isale hattı zarar gördü.

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması nedeniyle kent merkezine su sağlayan Siirt Belediyesine ait Hesko isale hattı zarar gördü. Kent merkezi susuz kalırken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.


Siirt kent merkezinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması nedeniyle kent merkezine su sağlayan isale hattı zarar gördü. Olay sonrası kent merkezi susuz kaldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardında arıza giderilerek tekrardan kent merkezine su verildi.


İl Özel İdare ekipleri de yol onarımını yaparak kapanan yolu tekrar ulaşıma açtı.

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