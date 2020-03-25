İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt’te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi.

Siirt'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza, Conkbayır Mahallesi bağ yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 DA 723 plakalı çimento yüklü kamyon, yolda ilerlediği sırada toprak yolun bir kısmında çökme meydana gelmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.