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Siirt'te TPAO petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak. Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor. Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.


Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

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