Siirt'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 bin 50 oldu

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılı mart ayında Siirt'te trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 bin 50 oldu. Açıklamada; “Siirt'te trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 22 bin 50, Batman'da trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 50 bin 752, Mardin'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 84 bin 991, Şırnak'ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 30 bin 589 oldu. Mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2'sini motosiklet, yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 11,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor” denildi.