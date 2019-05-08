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Siirt'te Trafik Haftası etkinlikleri

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında köy okulunda seminer düzenledi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Haftası programı kapsamında, il merkezine bağlı Tuzkuyusu Köyü İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret ederek trafik konulu seminer düzenlendi. Jandarma trafik timleri, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olması nedeniyle Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi kapsamında trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi konularında öğrencilere çeşitli bilgiler aktardı. Eğitim semineri sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.


İl jandarma trafik timlerinin, bilgilendirme çalışmaları kapsamında köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceği belirtildi.

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