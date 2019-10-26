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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkinde meydana geldi. Yasin Kaya (31) yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Hakkı Gönen hayatını kaybederken, sürücü Yasin Kaya, Nur Gönen Kaya yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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