Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 HU 9408 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan hafriyat yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı şoför, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.