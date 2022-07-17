Siirt'te trafik kazası: 2 ağır yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Batman karayolunda meydana geldi. 07 ZS 715 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.