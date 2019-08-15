Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt Kurtalan kara yolunda meydana geldi. 56 AN 9384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.