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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolu meydana geldi. N.D. yönetimindeki 56 AG 134 plakalı araç ile karşı yönden gelen M.Ş. yönetimindeki 72 DN 451 plakalı açık kasa transit ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından N.D. ve M.Ş. Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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