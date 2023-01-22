Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Siir-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü kavşağında meydana geldi. 07 AAD 198 plakalı otomobil ile 72 DN 817 plakalı panelvan araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.