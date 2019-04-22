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Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Adıkman yönetimindeki plakası öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen UMKE ve 112 acil ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz Adıkman, Mehmet Ali Kurtoğlu, Sani Cavunt kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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