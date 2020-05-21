Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt’te otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt'te otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Baykan- Bitlis karayolunda meydana geldi. Ercan Erdal yönetimindeki 01 HA 118 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis karayolunda karşı yönden gelen 76 DN 889 plakalı Mehmet Şirin Taş yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Ercan, Fuat Erdal ile Mehmet Şirin Taş 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.