İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı

Siirt’te otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Baykan- Bitlis karayolunda meydana geldi. Ercan Erdal yönetimindeki 01 HA 118 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis karayolunda karşı yönden gelen 76 DN 889 plakalı Mehmet Şirin Taş yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Ercan, Fuat Erdal ile Mehmet Şirin Taş 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.