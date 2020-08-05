Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Serhat E. yönetimindeki 34 TP 5439 plakalı araç, karşı yönden gelen İsmet K. idaresindeki 55 AS 187 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İsmet K., Serdar, Özlem ve Serhat E. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından İsmet K., Serdar, Özlem ve Serhat E. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.