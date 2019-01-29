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Siirt'te trafik kazası: 5 yaralı

Siirt’te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Siirt'te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Olay, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Başur çayı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Sarsılmaz'ın kullandığı 13 AK 377 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılan Ekrem, Gülcan, Bircan, Muhammed Ali, Hifanur Sarsılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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