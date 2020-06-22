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Siirt'te trafik kazası: 5 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Rıdvan Cangir yönetimindeki 08 AU 423 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile Rafet Akgül, Muzaffer Çiçek, Kasım Aykul ve Eşref Örtez yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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