Siirt'te trafik kazası: 7 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 72 EN 550 ile 56 AC 686 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.