Siirt'te trafik kazası mobeseye yansıdı

Siirt'te, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari aracın, otomobile çarpa anı polis kameralarına yandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan görüntülerde, Siirt'te kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari araç, şeridinde ilerlemeye devam eden otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza anı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşıldı.