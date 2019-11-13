Siirt'te trafik kazası:3 yaralı

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesi Üç Yol mevkisinde meydana geldi. Mahsun E., yönetimindeki 56 AB 455 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mahsun E. ile Abdulaziz E., Celal E., yaralandı. Yaralılar Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.