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Siirt'te trafik konulu stant

Siirt’te Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından trafik konulu stant açıldı.

Siirt'te Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından trafik konulu stant açıldı.


Bir alışveriş merkezinde açılan standın açılışına Siirt Vali Vekili Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Stantları gezen Yıldızhan, yetkililerden bilgi aldı. Etkinlikte, vatandaşlara trafik konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlara trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı. Etkinliğin 3 gün devam edeceği öğrenildi.

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