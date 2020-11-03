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Siirt'te traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtulan ilçesine bağlı Böluktepe köyünde meydana geldi. Şahadettin Toksoy yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada aynı aileden olan Safiye, Sinan, Bedirhan, Elif, Şahadettin Toksoy yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinden yapılan İlk müdahalenin ardından ambulansla Kurtulan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Toksoy burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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